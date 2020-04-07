"В нашем прогнозе на этот год есть два сценария. Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года. И второй, намного более сложный сценарий, в котором восстановление пассажиропотока до уровня 2019 года будет происходить значительно медленнее и займет не менее 12 месяцев, то есть не ранее чем до середины 2021 года. Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко", — заявил Пономаренко.

Отвечая на вопрос, при каком сценарии возможны увольнения сотрудников, бизнесмен сказал, это будет зависеть от ряда факторов: "Если реализуется второй сценарий, то это может привести к частичному сокращению численности сотрудников. Но мы, безусловно, будем стремиться максимально сохранить коллектив, еще больше сокращая издержки. В течение апреля — мая мы будем наблюдать за тем, как Европа будет выходить из кризиса, и в зависимости от этого корректировать наши сценарии".

В условиях падения рынка из-за COVID-19 "Шереметьево" вынуждено заморозить все инвестпроекты, отметил Пономаренко. Кроме одного — реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, которая должна завершиться до зимних холодов.

"Аэродром — это государственное имущество, которое мы взяли в концессию. Строительные работы по первой взлетно-посадочной полосе финансируются за счет инвестиционной надбавки к тарифу за взлет-посадку от авиакомпаний. С учетом того, что платежи по концессии собираются длительное время, а средства на строительство нужны сейчас, мы вынуждены были привлечь кредит в Сбербанке (6 млрд рублей). Поэтому мы планируем все потоки денег — не только кредит, не только поступления по инвестиционной надбавке тарифа, но и доходы от других наших предприятий — направить на строительство первой полосы", — заявил Пономаренко. Другие масштабные проекты, связанные со строительством терминалов и межтерминального тоннеля, уже завершены, напомнил он.

По словам Пономаренко, в сложившейся ситуации частные акционеры аэропорта отказались от дивидендов. При этом по акционерному соглашению с Росимуществом они обязаны платить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. "Мы хотим договориться с государством, чтобы оно пошло нам навстречу и тоже отказалось от дивидендов. Соответствующее письмо уже направлено в Росимущество", — сказал бизнесмен.

На вопрос, какие еще меры государственной поддержки, кроме отказа от дивидендов, нужны "Шереметьево", Пономаренко заявил: "Все зависит от того, по какому из двух сценариев будет развиваться ситуация. Может быть, какие-то налоговые послабления — отсрочка или рассрочка выплаты налогов. Возможно, субсидирование процентной ставки по кредитам — в конце концов мы же строим государственное имущество и уже очень много сделали, например построили два огромных перрона рядом с терминалом С".