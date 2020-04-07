"Изначально мы хотели, чтобы огонь был выставлен на показ до конца апреля. Однако в связи с развитием ситуации мы решили прекратить эту демонстрацию", — сказал представитель оргкомитета Токио-2020.

Олимпийский огонь был выставлен на публичное обозрение в префектуре Фукусима. Доступ к олимпийскому огн. регулировали, чтобы избегать скопления людей. Фукусима была выбрана одним из мест для этапа эстафеты олимпийского огня в качестве символа восстановления после событий 2011 года, когда произошла авария на АЭС "Фукусима-1".

На территорию Японии, которая должна была в этом году принять Олимпийские игры, огонь доставили из Греции 20 марта.

Однако, отмечают местные СМИ, пока непонятно, где будет теперь размещен олимпийский огонь. Организаторы о своих планах сообщать не стали.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 года. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.