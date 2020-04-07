Он уточнила, что в настоящий момент еще не известно, на сколько сократиться количество мероприятий, проводимых в рамках проекта.
"Я думаю, что никто нас не осудит, если "Русские сезоны" во Франции, Бельгии и Люксембурге перешагнут в том числе на 2021 год, затронут январь, февраль, март 2021 года", — сказал Лебедев.
"Русские сезоны" — масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры.
В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург. В странах запланировано 400 мероприятий. Торжественная церемония открытия "Русских сезонов" состоялась в середине января 2020 года.