"На сегодняшний день вся программа, которая была запланирована во Франции, Бельгии и Люксембурге в апреле, в мае, частично в марте и, сейчас мы понимаем, в июне тоже, практически все эти мероприятия перенесены. Я подчеркиваю: перенесены, а не отменены. Сейчас мы ведем переговоры со всеми площадками для того, чтобы они смогли найти возможность перенести выступления наших коллективов, участников "Русских сезонов"", — сказал Лебедев на онлайн пресс-конференции.

Он уточнила, что в настоящий момент еще не известно, на сколько сократиться количество мероприятий, проводимых в рамках проекта.

"Я думаю, что никто нас не осудит, если "Русские сезоны" во Франции, Бельгии и Люксембурге перешагнут в том числе на 2021 год, затронут январь, февраль, март 2021 года", — сказал Лебедев.

"Русские сезоны" — масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры.

В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург. В странах запланировано 400 мероприятий. Торжественная церемония открытия "Русских сезонов" состоялась в середине января 2020 года.