Ранее для ограничения распространения Covid-19 правительство приняло решение с 13 марта по 14 апреля объявить в стране чрезвычайное положение, на время которого был введен ряд запретов и ограничений, напоминает агентство BNS.

Согласно принятому во вторник решению, чрезвычайное положение в стране продлено до 12 мая.

Закон о чрезвычайном положении предусматривает, что президиум Сейма должен незамедлительно включить решение Кабинета министров о продлении чрезвычайного положения в повестку заседания парламента. Если Сейм не поддержит это решение, оно потеряет силу.

Как сообщалось, 4 апреля президент Латвии Эгил Левитс провозгласил поправки к закону о чрезвычайном положении, предусматривающие, что правительство может неограниченное число раз принимать решение о продлении чрезвычайного положения.