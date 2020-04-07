"Запрет на деятельность организаций детского отдыха и оздоровления всех форм собственности до 1 июня привел к срыву подготовки и проведению детской летней оздоровительной кампании 2020 года. Спрос на отдых упал до нуля, в итоге детские лагеря лишились годового бюджета. Несмотря на это, организации продолжают вести хозяйственную деятельность, оплачивать коммунальные услуги, аренду земли, охрану объектов, и готовить лагеря к приему детей", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в РСТ, более 700 стационарных комплексов детских лагерей по всей России находятся в собственности или аренде субъектов малого предпринимательства или автономных некоммерческих организаций. Остановка деятельности приведет к их банкротству.

"Межрегиональная общественная организация "Содействие детскому отдыху" обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь детским оздоровительным лагерям. Это позволит не потерять инфраструктуру стоимостью в миллиарды рублей, а также более 200 тысяч специалистов", — сообщили в пресс-службе.

Среди предложенных мер — мораторий на 12 месяцев на любые действия судов и кредиторов в отношении стационарных детских лагерей (банкротство, арест и изъятие собственности и имущества и другие). Кредитным организациям следует оперативно перезаключить имеющиеся договоры с предоставлением отсрочки по всем платежам на 12 месяцев, уменьшить процентную ставку и увеличить сроки кредитов на 7-10 лет.

Поставщики коммунальных услуг могли бы ввести каникулы на оплату текущих платежей с марта 2020 на 12 месяцев, следует изыскать возможность компенсировать коммунальные платежи из бюджета. Тарифную политику на водные и энергоресурсы нужно пересмотреть и приравнять стационарные детские лагеря к социальным потребителям (население, школы, больницы).

Кроме того, следует пересмотреть кадастровую стоимость земли в сторону значительного уменьшения или установить льготную ставку земельного налога в размере 0,1% от кадастровой стоимости.

Также необходимы налоговые каникулы по всем налогам федерального и местного значения, включая обязанность перечисления НДФЛ и отчислений во внебюджетные фонды с марта 2020 на 12 месяцев. Минэкономразвития совместно с ЦБ России следует разработать упрощенную процедуру получения возврата процентов для предприятий малого и среднего бизнеса, а также автономных некоммерческих организаций по целевым кредитам для организаций отдыха детей и их оздоровления, включенных в региональные реестры.

Предлагается также изыскать возможности выплатить зарплаты постоянным сотрудникам за счет бюджета в период действия запрета на их вид деятельности.

"Кроме того, если летняя оздоровительная кампания не состоится, органы исполнительной власти субъектов РФ могли бы предоставить организациям отдыха детей ссуды на возврат средств за оплаченные родителями путевки или компенсацию затраченных средств напрямую родителям", — сообщили в РСТ.

Обязательства на предоставление услуг отдыха детей на 2020-2021 годы при этом сохраняются. Также имеет смысл рассмотреть возможность закупки путевок на лето 2021 года в течение третьего квартала 2020 года.