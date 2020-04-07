Сразу после приземления непосредственно на борту самолета всех пассажиров проверят специалисты, в частности, измерят температуру тела. При наличии малейших симптомов заболевания человека сразу направят в медицинское учреждение, подчеркивается в пресс-релизе.
Далее все пассажиры по выделенному коридору группами не более 30 человек пройдут в отдельную зону здания аэропорта. Там у них возьмут анализы, проведут анкетирование и выдадут предписание главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу о необходимости соблюдения 14-тидневной самоизоляции, следует из сообщения.
Багаж всех пассажиров продезинфицируют и только после этого выдадут владельцам, подчеркивают власти. После этого на специальных автобусах жителей Петербурга и Ленинградской области сопроводят на самоизоляцию по месту жительства. Жителей других регионов разместят в обсерватор в Курортном районе.
Аналогичным образом 2 апреля в Петербурге встречали самолет из Катара.