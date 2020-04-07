"Природа зоопарка просыпается от долгого зимнего сна и готова к приёму гостей, но ситуация, которая сложилась, не очень радостная. Наши питомцы не понимают, почему к ним не приходят гости. Белый (медведь — ИФ) грустит без публики на своём выступлении, а лев Симба недоумевает, почему никто не бежит послушать, как он рычит. Но фактом остается другое, наши животные хотят кушать независимо ни от чего, нуждаются в уходе и обслуживании. И здесь нам очень нужна ваша поддержка", — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка напоминают о богатой коллекции содержащихся здесь животных, а также, что их кормление напрямую зависит от количества посетителей, которые оплатили билет и пришли в зоосад.

"Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации во всём мире и ждём, чтобы всё это поскорее закончилось. Пензенский зоопарк закрыт для приёма гостей, но жизнь животных на этом не прекращается, и за ними по-прежнему требуется уход, и они нисколько не потеряли аппетита", — отмечается в сооющении.

В связи с этим учреждение просит откликнуться тех, кто может оказать помощь в приобретении кормов.

"Заранее благодарим всех неравнодушных! Ваше понимание и помощь очень важна для нас и наших любимых питомцев в эти непростые времена", — написали сотрудники зоопарка.