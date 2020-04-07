"Число нарушений перевозчиками на соблюдение правил дезинфекции снизилось на 80%. По 14 нарушителям направлены письма в Роспотребнадзор для взыскания штрафа. За повторные нарушения дезинфекции от систем агрегаторов отключили порядка 130 машин такси", — говорится в сообщении. Инспекторы проверили 8,3 тысяч автобусов, порядка 1,7 тысяч машин такси, 327 поездов и 359 железнодорожных станций.

Перед выходом на линию в салонах не менее 2 раз в день проводится полная дезинфекция, а в течение дня несколько раз обрабатывают поручни, перила, ручки, подлокотники, раз в 2 часа обработку проходят турникеты и билетные автоматы. В салонах такси также в течение дня должны обрабатываться дезсредствами ручки, подлокотники.

Все водители и машинисты обеспечены дезинфицирующими средствами и салфетками. Водители автобусов, трамваев и троллейбусов ежедневно проходят медосмотр перед сменой. Всем кассирам, контролерам, сотрудникам локомотивных бригад выдают антисептические средства.

Всем агрегаторам и службам такси в Подмосковье направлены рекомендации о проведении дезинфекции в салонах авто, проветривании салонов авто после пассажиров, использовании водителями антисептиков.