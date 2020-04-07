Там отметили, что по факту произошедшего проводятся проверки. Виновные будут привлечены к ответственности.
Как сообщалось, к маю 2021 года на территории ВДНХ планируется построить колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 136 м, которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире — наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе ("High Roller", 167 м), Сингапуре ("Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне ("London Eye", 135 м).
Аттракцион появится левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном №7 "Семена". Он будет иметь 30 закрытых кабин вместимостью по 20 человек. Ожидается, что один оборот колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд. Участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего".
Стоимость проекта, полностью реализуемого за счет частных инвестиций, ранее предварительно оценивалась в 12 млрд рублей.
Напомним, что старое колесо обозрения "Москва-850" на ВДНХ было демонтировано летом 2016 года, поскольку технически устарело и стало небезопасным.