Рейс выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-321.

Ранее новосибирский вице-губернатор Сергей Нелюбов сообщил журналистам, что этим рейсом ожидается прибытие 198 человек, в том числе около 87 жителей Новосибирской области.

По его словам, с Алтайским краем, Томской и Кемеровской областями достигнута договоренность, что жителей этих регионов будут забирать специальным транспортом непосредственно из аэропорта Толмачево и отправлять на самоизоляцию на своей территории.

Как сообщалось, на территории региона функционируют пять обсерваторов на 642 места, в настоящее время в них находится 151 человек.

Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, S7 Airlines получила разрешения на выполнение трех вывозных чартеров из Таиланда и Японии. 7 апреля авиакомпания выполняет рейсы из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.