"Город, который страдал от овертуризма, теперь испытывает серьезный недостаток туристов и несет финансовые потери. Главные достопримечательности Амстердама — Музей Ван Гога, Государственный музей Анны Франк и городской зоопарк закрыты как минимум до 1 июня. Не работают театры, рестораны, бары, бордели и кофейни с каннабисом", — пишет портал.

В частности, из-за резкого снижения турпотока Музей Ван Гога несет огромные убытки, так как почти полностью зависит от количества проданных билетов. Бюджет города также страдает, поскольку в 2020 году планировалось собрать 197,9 млн евро туристического налога, но достичь этой цифры в нынешних условиях нереально. Также бюджет недополучит налогов с парковки в городе, которую оплачивали бы туристы, на сумму 273,2 млн евро.

"Амстердам, в котором живут лишь 850 тысяч человек, посетили 17 млн гостей в прошлом году. Власти изо всех сил боролись с овертуризмом – отменяли туристические автобусы, сокращали число дней, на которые резиденты могут сдавать свое жилье на Airbnb, поднимали налоги, привлекали богатых путешественников вместо бюджетных. Город действительно превратился в большой туристический парк, в котором всегда высокий сезон. Но сейчас он пустует", — отмечает портал.

Власти Амстердама рассматривают текущий кризис как возможность для перемен – в том числе они надеются, что туризм станет более качественным и осознанным. "В послевоенное время люди во всем мире сплотились, чтобы построить лучшее общество. Так происходит всегда после серьезных потрясений, мы можем извлечь из них урок", — заключает DutchNews.