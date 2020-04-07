"Внесено изменение в решение об объявлении режима чрезвычайного положения, которым запрещается въезд в Армению через пограничные пропускные пункты всех иностранцев, вне зависимости от места прибытия", — отмечается в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Они подчеркивают, что решение принято, поскольку географическое распространение коронавируса не ограничивается странами с напряженной эпидемиологической обстановкой и охватывает почти все страны мира. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении во вторник достигло 853, сообщил ранее премьер-министр республики Никол Пашинян.