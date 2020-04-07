Таким образом, количество ежедневных рейсов по России сокращено примерно на 90%.

Данные собраны на основе анализа бортовых ответчиков и статусов аэропортов, отмечает сервис.

РФ из-за пандемии вируса ранее полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

По данным Международной ассоциации аэропортов, в понедельник крупнейшие российские аэропорты зафиксировали падение трафика на 92%.