"Рейсы Москва — Йошкар-Ола были отменены с 6 по 30 апреля 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Полеты по данному направлению продолжат выполняться по прежнему графику (ежедневно) с мая", — сообщила пресс-служба со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.

При этом "РусЛайн" продолжит выполнять рейсы из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург дважды в неделю, добавили в авиакомпании.

Другие авиакомпании в настоящее время не выполняют полеты в Йошкар-Олу.

Как сообщалось, аэропорт Йошкар-Олы в июле 2019 года возобновил работу после 3,5 лет простоя, регулярные рейсы в Москву начала выполнять авиакомпания "РусЛайн".

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.