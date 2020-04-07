Первый рейс запланирован на 4 мая. Полеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга по средам и воскресеньям в вечернее время, в обратном направлении — в утренние часы по понедельникам и четвергам.

Рейсы будут выполняться на самолете A320. Авиасообщение продлится до 2 октября.

Кроме того, как следует из расписаний на сайтах аэропортов "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Богашево" (Томск), регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Томск планирует запустить авиакомпания NordStar.

Первый полет NordStar по данному направлению должен состояться 1 июня. Рейсы будут выполняться на Boeing-737 три раза в неделю: в вечернее время по понедельникам, средам и пятницам. Из Томска в Санкт-Петербург самолеты будут вылетать на следующий день: по вторникам — утром, по четвергам и субботам — вечером.

С 17 сентября Nordstar сократит число рейсов до двух. Вылеты из "Пулково" будут осуществляться в вечернее время по средам и пятницам, обратно — на следующий день в утренние часы. Последний рейс по данному маршруту назначен на 1 октября.

Ранее сообщалось, что с мая регулярные рейсы из Санкт-Петербург в Томск запустит авиакомпания S7. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Прямые перелеты из Петербурга в Томск выполняются не постоянно: последний раз на этом маршруте летали "Уральские авиалинии" в 2017 году с частотой 1-2 раза в неделю.