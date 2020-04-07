По одному из указанных на сайте "Фаэтона" контактных номеров телефона "Интерфаксу" сообщили, что со вчерашнего дня компания не оказывает услуги. "Водители увольняются, поскольку не могут заработать из-за необходимости сидеть дома", — пояснил ответивший на звонок сотрудник, не указав свою должность.

Номер телефона для заказа такси "Фаэтон" не работает.

На сайте "Фаэтона" говорится, что парк такси-сервиса состоит из более 200 автомобилей Hyundai Sonata бизнес-класса. Помимо стандартных услуг такси, компания предоставляла услуги такси для свадеб, межгорода, персональных водителей, корпоративного такси и др.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Фаэтон", зарегистрированное по тому же адресу, что и служба такси, было учреждено в 2011 году и ликвидировано в 2017 году вследствие банкротства. Основным владельцем ликвидированного юрлица было ООО "Авто-Инвест", эта же компания входит как представитель такси "Фаэтон" в список комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом.

Телефон ООО "Авто-Инвест" принадлежит сервису "Фаэтон", по этому номеру сотрудник компании заявил "Интерфаксу", что компания временно не принимает заказы, не уточнив причины.