Самолет должен вылететь в среду из Тируванантхапура в 15:25, приземлиться в Екатеринбурге в 22:30. Рейс U6-3614 будет выполняться на самолете A 321neo вместимостью 236 пассажиров.

В пресс-службе авиакомпании агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что рейс планируется, списки пассажиров в стадии формирования.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" 4 апреля планировали начать вывоз россиян, которые не могли вернуться из Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Было согласовано четыре рейса: U6-3614 Тривандрум — Екатеринбург 4 апреля; U6-3616 Ченнай — Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа — Екатеринбург 6 апреля и U6-3612 Калькутта — Екатеринбург 8 апреля.

Вечером 3 апреля стало известно, что Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину "для максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории".

6 марта Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, в понедельник были выполнены первые два: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.