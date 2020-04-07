Как сообщила во вторник на пресс-конференции министр внутренних дел Мария Охисало (Maria Ohisalo), в ночь на 11 апреля будет приостановлено пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией. "Ограничение будет действовать до 13 мая", — сказала министр.

До 13 мая будет продлен и контроль на внешних и внутренних границах страны.

Правительство обратилось к работодателям в приграничных районах с просьбой найти способы сократить число пересечений границы. Одним из способов сделать это может быть предоставление жилья для работников рядом с местом работы, а не на сопредельной территории.

Ужесточаются правила карантина, прежде всего на границах с Норвегией и Швецией. Здесь будут разрешены только необходимые для общества поездки. Пересекающие границы должны иметь при себе справку от работодателя. После пересечения границы с этими государствами люди должны будут оставаться в условиях, соответствующих карантину, в течение двух недель.

Правительство Финляндии обратилось также к Швеции с просьбой инструктировать и проверять медицинский персонал на предмет лучшей защиты, чем в настоящее время.

Ранее Финляндия установила ограничения на передвижение до 13 апреля.