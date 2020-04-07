"По информации на текущий момент, на этой неделе должны одновременно быть задействованы пять самолетов", — сказал представитель Nordwind.

По данным сервиса Flightradar24, в понедельник Boeing-777 Nordwind выполнил грузовой рейс из Гуанчжоу в Стокгольм, в данный момент выполняется рейс из Китая в Любляну.

Парк Nordwind состоит из девяти Boeing-777, двух A330, 13 Boeing-737 и девяти A321.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в условиях ограничений полетов из-за COVID-19 приспособить пассажирские самолеты под перевозку грузов планирует авиакомпания S7. Для транспортировки грузов в салонах и багажниках воздушных судов компании требовалось разрешение авиапроизводителей, уточнял источник. В Boeing и Airbus это не комментировали. "Интерфакс" направил запрос в S7.