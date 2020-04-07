"Власти Ирана выделили около $240 млн долларов на поддержку авиакомпаний, пострадавших из-за отмены рейсы в связи с пандемией. Перевозчики отменили более 70% всех рейсов", — пишет издание.

Кроме того, власти помогут частным инвесторам, арендовавшим туристические объекты в стране, которые были закрыты из-за коронавируса. Им отсрочат или простят лизинговые платежи. Сейчас во владении частных арендаторов в Иране находятся десятки исторических мест и памятников – они поддерживают их в привлекательном для туристов состоянии.

В Иране расположены одни из старейших в мире культурных памятников, в том числе базары, музеи, мечети, мосты, бани, сады. В стране 24 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По состоянию на 7 апреля в Иране подтверждено 62,6 тыс. случаев коронавируса, 3,9 тыс. человек скончались.