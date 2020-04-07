Как сообщает пресс-служба, в 16.30 начнется трансляция экскурсии, посвященной творчеству Василия Сурикова. Речь пойдет о его картине "Покорение Ермаком Сибири".

Далее зрители смогут ознакомиться с полотнами Ивана Айвазовского.

Вечером в музее состоится показ фильма "Плененный Италией Сильвестр Щедрин".

Он посвящен жизни и творчеству выдающегося мастера пейзажной живописи, который после блестящего окончания императорской Академии художеств в Петербурге получил право на продолжительную поездку в Италию для усовершенствования в своем мастерстве, где и оставался до конца жизни.