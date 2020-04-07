"Полтора года назад мы с женой купили путевку на кругосветный 117-дневный круиз. Для нас он стартовал 6 января в Марселе – на тот момент о коронавирусе еще никто не слышал. Затем наш маршрут удивительно складывался так, что мы уходили от зоны заражения – за первые два месяца мы не посетили ни одной страны с коронавирусом, поэтому нас спокойно принимали острова Тихого океана – Таити, остров Пасхи, острова Кука, затем Новая Зеландия", — рассказал пассажир Михаил Вальтфогель в видео на YouTube.

На 70-й день лайнер прибыл на австралийский остров Тасмания, и капитан внезапно объявил, что сойти на берег нельзя. "Это не было решением Австралии — так решили в MSC, хотя на борту не было зараженных коронавирусом людей", — сказал пассажир.

Он добавил, что на лайнере 2,2 тыс. гостей, среди которых семь россиян. Больше всего среди пассажиров французов и итальянцев, а также немцев. Среди гостей много пожилых людей. Еще около тысячи человек – члены экипажа.

"Какой-то паники нет, люди просто продолжают каникулы. Мы понимаем сложившуюся ситуацию и то, что компания делает все возможное, чтобы нам угодить. Мы очень ей благодарны", — сказал Михаил.

На своей странице в Facebook он отметил, что пассажиры не покидают лайнер с 10 марта и в свете ситуации в мире назвал это "неплохим вариантом для самоизоляции". "В Австралии нам загрузили хороших продуктов, стало много вкусной рыбы, мяса и хорошего вина. Следующая наша остановка — Шри-Ланка 6 апреля. Там будет только дозаправка. Дальнейший план пока неизвестен", — написал Михаил в начале апреля.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в понедельник лайнер действительно находился в Коломбо. "Куда дальше пойдет MSC Magnifica, пока не известно. Возможно, капитан примет решение исходя из последней информации о ситуации в портах по пути следования. В MSC Cruises подтвердили, что на берег пассажиров нигде не пускают, именно поэтому люди на борту гарантированно здоровы", — сказали в РСТ.

По данным зарубежных СМИ, сейчас лайнер направляется в Италию. Ранее на Шри-Ланке с борта эвакуировали пожилую женщину из Германии, у которой начались проблемы с сердцем.