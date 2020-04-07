Официальный представитель бельгийской медицинский администрации Эмманюэль Андре уточнил, что в общее количество смертей на этот раз включены также 241 летальный исход последних дней среди обитателей домов престарелых, откуда, в отличие от госпитальной системы, информация поступает с опозданием.

В стране, по последним данным, госпитализировано 6012 пациентов с коронавирусом. Из них 1260 находятся в отделениях интенсивной терапии. К искусственной вентиляции легких подключены 996 человек.

Количество выписанных из больниц с 15 марта вылечившихся пациентов достигло 4157.

Вирусолог Андре также отметил, что медики регистрируют меньше тяжелых случаев заболевания, и наметилась тенденция уменьшения госпитализаций.

Накануне премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила депутатам Палаты представителей о создании специальной рабочей группы с целью помочь властям подготовить "стратегический выход", то есть порядок постепенного вывода страны из режима изоляции населения.

Группу из 10 человек возглавит антверпенский инфекционист Эрика Влиге. Команда будет состоять наполовину из ученых и наполовину — из экспертов социально-экономической сферы.