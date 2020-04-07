В частности, как сообщили "Интерфаксу" в аэропортах Новокузнецка и Кемерово, выполнение авиакомпанией рейсов из этих городов в Красноярск приостановлено до 27 апреля и 30 мая соответственно.

По данным на официальном сайте NordStar, до 2 мая отменены рейсы из Красноярска в Братск (заявленная в весенне-летнем расписании частота полетов — 2 раза в неделю). Кроме того, до 4 мая сокращена частота выполнения рейсов в Томск (с 4 мая — по 6 рейсов в неделю) и Туруханск (с 4 мая по 4 раза в неделю), на апрель рейсы из Красноярска по этим направлениям назначены несистемно.

По данным томского аэропорта "Богашево", NordStar также отменила рейсы по маршруту Томск-Кызыл. Авиакомпания выполнила по данному направлению всего один рейс — 30 марта, в день его запуска загрузка борта была обеспечена, однако из-за эпидемиологической обстановки рейсы были приостановлены.

"В апреле все рейсы по данному направлению отменены по решению компании в связи с ситуацией по коронавирусу", — сообщили в справочной аэропорта. По данным расписания на сайте томского аэропорта "Богашево", рейсы Томск-Кызыл возобновятся с 4 мая.

Согласно сайту новосибирского аэропорта "Толмачево", NordStar приостановила полеты из Новосибирска в Норильск и Краснодар до 7 и 6 мая соответственно. Кроме того, авиакомпания сокращает число еженедельных рейсов из Новосибирска в Кызыл с трех до одного (по субботам), работу по прежнему графику планирует восстановить с 25 апреля.

В одном из аэропортов "Интерфаксу" пояснили, что авиакомпания приостанавливает выполнение рейсов и снижает их частоту из-за падения пассажиропотока на фоне коронавируса.

Комментарий NordStar пока получить не удалось, представитель авиакомпании отметил только, что "происходят изменения в расписании".

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Согласно материалам Росавиации, в 2019 году "Нордстар" перевезла 1,28 млн пассажиров, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.