Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Накануне сообщалось, что при режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Режим ЧП мог быть объявлен только после того, как правительство обсудило его с консультативной группой, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.

По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии, включая заразившихся с лайнера Diamond Princess, составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.