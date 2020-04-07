"В фокусе внимания сайта — не только события федерального значения, касающиеся регионов нашей большой страны, но и важные для субъектов РФ новости, которые не всегда попадают в поле зрения центральных средств массовой информации и сетевых изданий. Именно это делает сайт Interfax-Russia.ru особенно заметным на информационном поле России", — заявил заместитель генерального директора, руководитель Региональной службы Группы "Интерфакс" Михаил Кетько.

"Контент для сайта в режиме 24/7 создают региональные информационные агентства Группы "Интерфакс", которые работают во всех федеральных округах страны, являются лидерами на своих рынках", — добавил Кетько, подчеркнув, что "у "Интерфакса" одна из самых развитых и эффективно работающих корсетей среди новостных СМИ России".

В обновленном дизайне сайта учтены современные тенденции онлайн-изданий, улучшен рубрикатор, материалы стало возможно собирать в сюжеты, акцентируя внимание читателей на самых значимых событиях.

Для удобства пользователей тексты сайта стали выглядеть визуально иначе: увеличен размер фотографий, появилась возможность добавлять фотогалереи в любой текст, просматривать фотографии галерей в режиме "на весь экран". Все эти улучшения делают использование ресурса более удобным, интуитивно понятным.

Также в обновленной версии сайта улучшены качество и визуализация поиска. Теперь материалы сайта можно искать не только по дате, региону, рубрике, но и, в частности, по тегам и сюжетам.

CMS Interfax-Russia.ru написана с использованием самых современных технологий, с помощью облачных сервисов хостинга контент сайта поставляется пользователям значительно быстрее, чем раньше.

Сейчас материалы Interfax-Russia.ru с его адаптивным дизайном стало еще более удобно читать как на стационарных компьютерах, так и на мобильных телефонах и планшетах.