В нем отмечается, что новый проект предлагает соединить уже существующие парки вдоль реки в одну непрерывную рекреационную зону площадью около 20 кв. км — "Суперпарк Яуза".

"Концепция, разрабатываемая сейчас Институтом Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры, предполагает организацию удобных пешеходных путей и веломаршрутов в наиболее проблемных точках территории вдоль реки, на участке от МЦК "Ботанический сад" до Краснобогатырской улицы. Проект также предусматривает ревитализацию поймы Яузы в зоне Ростокинской камвольно-отделочной фабрики, расширение переходных и велосипедных связей под Проспектом Мира и строительство моста, который свяжет Сокольники и Лосиный остров", — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На северо-востоке Москвы немало рекреационных зон, самые протяженные из них, частично или полностью, располагаются вдоль Яузы — это ВДНХ, Главный ботанический сад РАН, парк "Останкино", "Сокольники", "Сад будущего", парк "Акведук", национальный парк "Лосиный остров". Все они сейчас активно развиваются и благоустраиваются, однако существуют автономно друг от друга. Основная причина несвязности этих территорий — отсутствие между ними комфортных пешеходных пространств, в особенности на пересечении с транспортными магистралями и рекой.