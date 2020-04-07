"Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно граждане РА, находящиеся в РФ. Все граждане, прибывшие в Армению данным рейсом, должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном месте", — отметили в посольстве.

Ранее в понедельник более 200 граждан Армении вернулись из Москвы на родину рейсом авиакомпании Red Wings.

"Сегодня авиакомпанией Red Wings из Москвы в Ереван возвращаются 222 гражданина Армении. Они будут направлены в гостиницы в Ереване и Цахкадзоре на 14-дневный карантин", — написал вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, со стороны правительства РФ получено еще одно разрешение на осуществление еще одного авиарейса из Москвы в Ереван.

Ранее посольство Армении в РФ сообщило, что в Москве более 2 тысяч граждан Армении зарегистрировались для возвращения на родину.