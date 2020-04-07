"Аэрофлот только что сообщил нам, что запросил разрешение на выполнение рейса в Нью-Йорк сегодня в 14:15, 7 апреля. Согласно Аэрофлоту, любой, забронировавший билет на рейс, отмененный 3 апреля, автоматически бронируется на сегодняшний рейс", — написала в своём "Твиттере" представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

По ее словам в "Аэрофлоте" сообщили, что возможность приобретения билетов для дополнительных пассажиров откроется немедленно. "Последняя регистрация на рейс в 13:00. Адресуйте все вопросы в "Аэрофлот", — добавила Росс.

Она написала, что ещё в понедельник вечером и во вторник утром "российское правительство и Аэрофлот опровергали информацию о существовании авиарейса сегодня".

"Миссия США в России продолжит искать объяснения еще одному необъяснимому изменению в последнюю минуту", — подчеркнула представитель американского посольства.

"Представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на четверг, 9 апреля", — добавила она.