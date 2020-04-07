Согласно сообщению, распространенному пресс-службой правительства РФ, 7 апреля для возвращения россиян будут осуществлены авиарейсы Бангкок-Москва, Бангкок — Санкт-Петербург, Бангкок-Новосибирск, Бангкок-Иркутск, Алжир-Москва, Токио-Владивосток, Сеул-Хабаровск.