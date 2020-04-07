Сегодня в 11:17 До полутора тысяч граждан РФ будет вывезено из-за рубежа во вторник

МОСКВА. 7 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Российская Федерация во вторник вывезет из-за рубежа до 1500 своих граждан, запланированы семь авиарейсов, сообщает координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно сообщению, распространенному пресс-службой правительства РФ, 7 апреля для возвращения россиян будут осуществлены авиарейсы Бангкок-Москва, Бангкок — Санкт-Петербург, Бангкок-Новосибирск, Бангкок-Иркутск, Алжир-Москва, Токио-Владивосток, Сеул-Хабаровск.

Поделиться