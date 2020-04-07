Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Так, законопроект исключает необходимость отказываться от имеющегося гражданства для иностранцев, желающих получить гражданство РФ.

Кроме того, инициатива предлагает скорректировать действующее положение закона, согласно которому претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Законопроект указывает на ряд категорий, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию.

В эти категории попадают те, кто "являются гражданами республики Беларусь, республики Казахстан, республики Молдова и Украины".

Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предлагается предоставить право на упрощенную форму получения гражданства РФ.