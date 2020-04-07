"В вагоны СВ будут, как и прежде, продаваться по два билета. В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырёх. Но при необходимости оформления в одном заказе до четырёх пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем", — заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

По данным издания, в плацкартные вагоны будут продаваться по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырёх и двух соответственно. Здесь так же, как и в случае с купейными вагонами, исключение составляют путешествующие семьи.

Пассажиров также рассадят подальше друг от друга в сидячих вагонах. В случае, когда в вагоне находятся по два ряда двухместных кресел, пассажирам продадут только места у окна. В вагонах, где в ряду находятся три кресла, будут продаваться билеты у окна и у прохода.

"Кроме того, в поездах, куда пассажиры уже купили билеты ранее и где дистанция не соблюдается, так как билеты покупали до того, как был введён режим самоизоляции, пассажиров рассадят на большее расстояние друг от друга, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа", — сообщили изданию в РЖД.

"При этом даже с учётом особого режима продажи билетов мест хватит всем желающим. Так как в компании оперативно производится регулировка составности поездов, это означает, что количество вагонов в поезде формируется исходя из спроса", — пишет "Гудок".

"Прорабатывается вопрос, как будет отрегулирована рассадка пассажиров в "Сапсанах" и "Ласточках" с учётом необходимой дистанции", — сообщили газете в дирекции скоростного сообщения РЖД.