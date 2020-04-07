"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1154 в 43 регионах", — говорится в сообщении оперштаба во вторник.

Всего же в РФ зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе.

Новых случаев в Москве — 697. Таким образом общее количество случаев в Москве — 5181.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 69 новых случаев, в Подмосковье — 67, Брянской области — 32, Калининградской — 29, по 19 в Пензенской области, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, 18 — в Ямало-Ненецком, 14 в Ивановской области, 13 в Дагестане, по 11 в Коми, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской области, 10 в Тульской области, восемь в Ростовской области, по семь во Владимирской, Свердловской, Тюменской областях, по шесть в Ингушетии и Саратовской области, по пять в Орловской, Ярославской областях, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае.

По четыре заболевших в Калужской, Псковской, Омской областях, Калмыкии и Удмуртской республике, по трое — в Белгородской, Иркутской областях, Карачаево-Черкессии, Чувашии, по двое — в Башкортостане, Кировской и Ульяновской областях, по одному в Северной Осетии, Чечне, Челябинской области, Приморском крае, Крыму.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 88 человек, из них 16 в Москве, всего же выписано 494. Также 13 выписано в Подмосковье, 12 — в Чечне, девять в Свердловской области, пятеро в Воронежской области, по четыре человека в Новгородской, Кировской, Сахалинской областях, по трое — в Калининградской, Орловской областях и Якутии, по двое — в Пермском крае, Костромской, Челябинской областях и Татарстане, по одному — в Краснодарском крае, Тамбовской, Белгородской областях, Мордовии.

За сутки умерло 11 пациентов с коронавирусом, из них двое в Москве, за весь период умерло по России 58 человек. Также за сутки умерло пять человек с коронавирусом в Подмосковье, по одному в Краснодарском и Приморском краях, Бурятии, Иркутской области.