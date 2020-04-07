По сообщению Indian Express, на сайте появилось объявление, в котором говорилось: "Чрезвычайно! Продается "Статуя единства", поскольку необходимы средства для больниц и на медицинское оборудование".

Авторы объявления выставили цену в 3 млрд индийских рупий ($39,5 млн), однако позже администрация сайта удалила скандальное объявление.

Руководитель ведомства, отвечающего за сохранность статуи, Нилеш Дубэй, комментируя ситуацию, возложил ответственность за произошедшее на администрацию сайта объявлений, которая не удосужилась проверить объявление перед публикацией.

Indian Express отмечает, что расследование открыто по фактам "публикации и распространения слухов, а также фальсификации". Авторов объявления ищут.

"Статуя единства", венчающая мемориал, посвященный индийскому государственному деятелю Валлабхаи Пателю, была открыта 31 октября 2018 года. С тех пор она стала одной из туристических достопримечательностей индийского штата Гуджарат. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, без постамента — 182 метра.