"Детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул будет предоставлена скидка в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса поездов дальнего следований формирования АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД) курсирующих по территории РФ (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно будет как в билетных кассах, так и на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

РЖД в 2016-2019 годах на льготных условиях в пассажирских и скорых поездах перевезли 10 млн детей, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот, составил почти 12 млрд рублей, отмечает компания.

Скидки школьникам на проезд в летний сезон впервые были введены в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая. С тех пор школьники могут путешествовать с 50%-скидкой в течение всего календарного года. При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный билет.