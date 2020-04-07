"S7 Airlines получила разрешения на выполнение трех вывозных чартеров из Таиланда и Японии. 7 апреля авиакомпания выполнит рейсы из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск", — говорится в сообщении.

Актуальную информацию о вылетах пассажиры получат в смс-сообщениях.

Ранее сообщалось, что S7 после запрета РФ на все международные рейсы с 4 апреля вынуждена была прекратить вывоз россиян из Таиланда, Вьетнама, Японии.

В авиакомпании уточняют, что пассажирам, ожидающим вылет в Россию, необходимо заполнить специальную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на едином портале gosuslugi.ru. На основе этих данных российскими властями будет сформирован график вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки.