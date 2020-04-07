Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Краснодарского края, все прибывающие заполняют анкеты с указанием контактных данных и направляются на домашнюю самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Накануне в Сочи прибыло 390 пассажиров девятнадцатью рейсами из Москвы. Все пассажиры должны пройти самоизоляцию", — говорится в сообщении.

Пассажиры, проживающие в других субъектах России и не имеющие возможности изоляции по месту пребывания, направляются на две недели в обсерватор Сочи.

Как сообщалось, в Сочи выявлено 15 случаев коронавируса, 6 пациентов выздоровели.