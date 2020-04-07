Свое послание они направили сахалинским СМИ и разместили в соцсетях.

"Уважаемое правительство, мы слезно просим вас в помощи возвращения на родину. Мы, жители Сахалинской области, находимся в городе Паттайе. У нас были куплены билеты на 6 апреля, но сейчас все рейсы отменены, и мы находимся в неизвестности. Жилье у нас арендовано до 11 апреля", — сообщает один из туристов.

По словам сахалинцев, продлить аренду у них нет возможности, с ними много малолетних детей.

Туристы отмечают, что с 26 марта "бьют во все колокола" и куда только не обращались за помощью, "но обратной связи с ними не было".

По данным местных СМИ, что в Паттайе застряли более 20 сахалинских туристов.

В пресс-службе правительства региона агентству "Интерфакс — Дальний Восток" сообщили, что вопрос с возвращением туристов решают федеральные органы, поэтому списки туристов отправляются в оперативный штаб РФ.