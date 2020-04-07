"В связи с продлением мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных граждан, компания MOBY SPL информирует об отмене рейсов парома SPL Princess Anastasia с 21 марта по 13 мая 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что паромная компания Moby SPL переносит начало навигации парома Princess Anastasia на 20 апреля.

"Мы понимаем возможную эмоциональную реакцию со стороны наших пассажиров, однако акцентирую внимание, что данное решение опирается исключительно на нормативные распоряжения со стороны административных структур. Как мы уже заявляли, компания Moby SPL готова своевременно начать навигацию. Но сложившаяся мировая ситуация диктует свои правила. Нами будут предприняты все необходимые меры для наиболее комфортного разрешения ситуации", — отметил генеральный директор компании Сергей Котенев, которого цитирует пресс-служба.

Для всех пассажиров, планировавших круизное путешествие в период до 13 мая апреля 2020 года, компания предлагает следующие варианты: перенос путешествия в период до 28 декабря 2020 года или отмена бронирования и осуществление возврата денежных средств.

Ранее предполагалось, что навигация будет отрыта 21 марта.

Moby SPL — международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, основан осенью 2016 года в результате слияния компании St.Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A. Компания Moby SPL с апреля 2017 года осуществляет регулярные круизы на пароме Princess Anastasia по маршрутам Петербург-Хельсинки/Таллин-Стокгольм-Хельсинки-Петербург и Петербург-Хельсинки-Петербург.