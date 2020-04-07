Генконсульство России в Харбине сообщило, что китайские власти решили закрыть этот КПП, чтобы не допустить трансграничного распространения коронавируса.

По данным дипломатов на утро 7 апреля в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян выявлено 59 случаев заражения коронавирусом у граждан КНР, вернувшихся из России с 30 марта. Генконсульство сослалось на информацию комитета здравоохранения провинции.

Все зараженные прибыли в Суйфэньхэ из Москвы транзитом через Владивосток, далее на автомашинах проследовали на границу через этот КПП.