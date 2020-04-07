Согласно данным комитета по инфекционным заболеваниям Пхукета, зараженными являются две гражданки России 23 и 28 лет, а также девушка из Казахстана.

Отмечается, что зараженные были частыми посетителями развлекательных заведений в районе Патонга и контактировали с другими иностранными туристами. При этом девушки не проявляли никаких симптомов заболевания.

Таким образом, общее число зараженных на острове достигло 126 человек, 89 находятся в больницах, 36 выздоровели.

Всего в Таиланде на данный момент насчитывается 2 тыс. 258 случаев заражения, 26 человек скончались.