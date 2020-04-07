По последним данным, у 68 тыс. 776 человек подтвердился коронавирус, из них 15 тыс. 333 были госпитализированы, 2 тыс. 738 человек умерли.

На первом месте по количеству заболевших находится боро Куинс — 23 083, на втором Бруклин — 18 434. За ними следуют боро Бронкс — 13 680, Манхэттен — 9 691 и Статен-Айленд — 3851.

На сайте отмечается, что больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей — от 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.

Боро — единица административного деления Нью-Йорка, всего в городе пять боро.