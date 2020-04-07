"Разрешение на выполнение вывозного рейса выдано Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) в целях возвращения российских граждан на территорию России", — сообщает авиакомпания.

Планируется, что самолет вылетит из Хабаровска в 18:00 по местному времени (11:00 мск). Обратный вылет из Сеула запланирован на 21:05, прилет в Хабаровск — в 00:50 8 апреля.

В пресс-службе правительства Хабаровского края журналистам сообщили, что планируется организовать два вывозных рейса, так как вместимость самолета составляет 128 человек, а пожелал вернуться на родину 171 гражданин РФ.

"Все туристы спецрейсов будут помещены в обсерваторы на двухнедельный карантин", — добавили в пресс-службе.