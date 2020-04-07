"В Южной Корее находятся 300 российских туристов, в том числе 10 сахалинцев. Авиакомпания "Аврора" (по решению оперативного штаба РФ — ИФ) сегодня должна отправить туда один рейс, который заберет около 170 человек и доставит их в Хабаровск. В среду планируется еще один рейс "Авроры", который заберет всех оставшихся там россиян", — пояснил он.

Носов сообщил, что к нему с конца марта за помощью обратились сахалинцы, которые застряли из-за коронавируса в Таиланде, на о. Фиджи, в Малайзии, в Казахстане (сахалинец работает там на вахте по контракту — ИФ) и в Южной Корее.

"Мы обратились в наши посольства этих стран, в МИД РФ с тем, чтобы их вернуть и оказать необходимую помощь", — сказал он.

Носов отметил, что вопросом возвращения российских туристов на родину занимается оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, он формирует списки и определяет количество рейсов. Дипломат сообщил, что, по информации оперативного штаба, возвращения домой в Таиланде ожидают 26 тыс. россиян.

Он также напомнил, что оперативный штаб установил ограничения по ежедневному приему аэропортами РФ иностранных туристов: так, аэропорт "Шереметьево" может принять не более 500 человек, аэропорт регионального уровня — не более 200 человек. "Поэтому одномоментно ситуацию с вывозом туристов из Таиланда не решить", — сказал собеседник агентства.

По решению штаба, во вторник в Таиланд должен отправиться один рейс "Аэрофлота". В дальнейшем, не исключил Носов, возможно оперативный штаб примет решение забрать туристов сразу несколькими рейсами и доставить в разные аэропорты страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил руководству оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом в Госсовете РФ письмо с просьбой открыть небо для вывоза из транзитной зоны в Сеуле (Республика Корея) 128 туристов — жителей Дальнего Востока.