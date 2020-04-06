"ВОЗ работала с компанией Global Citizen несколько недель над серией концертов "Дома вместе", в рамках которых онлайн бесплатно выступят такие артисты, как Крис Мартин и Джон Ледженд. Сейчас мы работаем с Леди Гагой и с компанией Global Citizen над тем, чтобы сделать эту идею более масштабной с помощью глобального виртуального концерта "Единый мир: дома вместе" в субботу 18 апреля", — заявил на пресс-конференции в субботу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Американская певица Леди Гага присоединилась к конференции ВОЗ и рассказала о предстоящем 18 апреля концерте. По ее словам, музыканты хотят выразить благодарность "всем медицинским работникам по всей стране и во всем мире, которые находятся на передовой во время вспышки Covid-19".

Она отметила, что к настоящему времени за неделю ей удалось собрать пожертвования для ВОЗ от различных компаний в сфере индустрии развлечений в размере $35 млрд.

В благотворительном концерте примут участие Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Билли Джо Армстронг из Green Day, Бурна Бой, Крис Мартин из Coldplay, Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Джон Ледженд, Пол Маккартни, Стиви Уандер и другие именитые певцы и музыканты.

Акция будет транслироваться в прямом эфире в 20:00 по восточному времени 18 апреля (03:00 по московскому времени 19 апреля — ИФ) на телеканалах ABC, NBC, ViacomCBS Networks и iHeartMedia, а также на платформе Bell Media в Канаде, в Youtube, Instagram и других социальных сетях.