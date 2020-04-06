"С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород", — сообщили "Интерфаксу" в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Информация о последующих рейсах, отметили в совете, будет размещаться на сайте "Стопкоронавирус.рф" и портале госуслуг gosuslugi.ru.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что с 4 апреля будут временно приостановлены рейсы, организуемые для вывоза на родину россиян, застрявших за рубежом из-за прекращения авиасообщения. Утром 6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что график новых вывозных рейсов будет сформирован уже в понедельник, и в этот же день вылетят первые самолеты. Кроме того, правительство приняло положении о выделении через МИД РФ помощи в размере 2,4 тыс. рублей в сутки застрявшим за рубежом, если у них есть обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая 2020 года.