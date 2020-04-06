Компания Emirates, являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, выполнила рейсы в Лондон и во Франкфурт-на-Майне. В Emirates заявили, что планируют выполнять рейсы, помимо этих городов, в Париж, Брюссель и Цюрих. На прошлой неделе представители компании сообщили, что собираются выполнять дезинфекцию салонов самолетов после каждого рейса.

Компания Etihad выполнила рейс в Сеул, и до 21 апреля собирается выполнить еще семь рейсов в Сеул, пять в Сингапур, шесть в Манилу и два в Джакарту.

В ОАЭ выявлено свыше 2 тыс. заражений коронавирусом, 11 человек скончались.