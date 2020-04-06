Соответствующее постановление за подписью премьера опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить прилагаемые требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", — говорится в документе.

В частности, арендодателям рекомендовано при отсрочке платежей предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом нерабочих дней, установленных указами президента РФ из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, губернаторам и органам местного самоуправления рекомендовано оказать собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку по арендной плате, меры поддержки по уплате налога за имущество.

Как сообщалось, Госдума 31 марта приняла в третьем чтении закон, предусматривающий отсрочку по уплате аренды недвижимости.

"В течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году", — говорится в тексте документа.

Заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко пояснила журналистам, что "эта отсрочка распространяется на все виды имущества — государственного, муниципального и частного (за исключением жилых помещений), арендуемого компаниями, которые работают в пострадавших от распространения коронавируса отраслях".

"Арендаторов планируется полностью освободить от арендной платы на время действия режимов повышенной готовности (ПГ) или чрезвычайной ситуации (ЧС). После окончания их действия они смогут платить 50% аренды — до 1 октября. Задолженность по арендной плате, возникшую из-за отсрочки в связи введением режимов ПГ или ЧС, арендаторы смогут выплачивать в течение двух лет ежемесячно в равном объеме. При этом размер платы может быть снижен. Мы даем возможность арендаторам и арендодателям договориться о снижении суммы. Также регионам рекомендовано предоставить меры поддержки арендодателя по налогу на имущество", — прокомментировала замминистра это постановление.