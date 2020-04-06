Всего на лайнере 128 пассажиров из Австралии и Великобритании и 83 члена экипажа, большинство из них — филиппинцы. На всех пассажиров и экипаж на лайнере предусмотрено 80 кают, отмечает газета.

Лайнер остановился в территориальных водах Уругвая на прошлой неделе после того, как покинул порт Ушуая в Аргентине. Сойти на берег пассажирам и экипажу Greg Mortimer в Уругвае не позволили. В воскресенье на борту приступили к работе медики.

Они рассказали газете, что заболевшие не изолированы, и случаев коронавируса на борту корабля в реальности может быть больше, чем зарегистрировано на данный момент.

С борта Greg Mortimer эвакуировали шесть пассажиров, состояние которых вызвало обеспокоенность у врачей.