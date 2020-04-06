"Мы верим, что все наладится, и фестиваль обязательно состоится!" — говорится в сообщении.

В Псковской области продлены ограничительные мероприятия в связи с распространением COVID-19. Согласно указу губернатора, до 30 апреля под запретом любые спортивные, физкультурные, зрелищные, досуговые, развлекательные, просветительские и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей.

Ежегодно на берегу Чудского озера проводится реконструкция Ледового побоища, которое произошло 5 апреля 1242 года. В Гдовский район съезжаются реконструкторы из разных регионов России и из-за рубежа.